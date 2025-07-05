İstanbul elektrik kesintisi! 6 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., 1507., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 06/07/2025 09:00:00 - 06/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BAŞAĞA, MİTHATPAŞA sk / ÇOBANÇEŞME mah AYNALI, BADEM 2, GONCA 2, HÜNKAR, KARANFİL 3, MİTHATPAŞA, NAR , SINIRLI, ÇARDAK, İŞGÜZAR , ŞİMŞEK sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 04/07/2025 09:00:00 - 04/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-04 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, KİRAZLI 1 sk bölgelerinde 04/07/2025 10:00:00 - 04/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-05 07:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HIZIR REİS, PREVEZE sk bölgelerinde 05/07/2025 07:00:00 - 05/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-05 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KARİKATÜRİST RAMİS, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 05/07/2025 08:00:00 - 05/07/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 06/07/2025 09:00:00 - 06/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 06/07/2025 09:00:00 - 06/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.