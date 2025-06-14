İstanbul elektrik kesintisi! 14 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-06-14 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU, HADIMKÖY-İSTANBUL, HANE, MEHMET AKİF ERSOY, ORG. NURETTİN BARANSEL, PİKNİK sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 14/06/2025 10:00:00 - 14/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-14 01:00:00 - 07:05:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah sk / YEŞİLKENT mah sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah sk / YAKUPLU mah sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah sk / NAMIK KEMAL mah sk / SAADETDERE mah sk / ZAFER mah sk bölgelerinde 14/06/2025 01:00:00 - 14/06/2025 07:05:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, CEMRE, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, IŞIK, MEZARLIK, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk bölgelerinde 14/06/2025 01:00:00 - 14/06/2025 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, ATAKAN, AV ÇIKMAZI, BOZDAĞ, CİVA, DARILMAZ, DEMİRCİ, DENİZCAN, DUYGU, DÜZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EGE, GEDİZ, KARADENİZ, KARGACI, KÜÇÜK, MEŞRUTİYET, SEFER, TALATPAŞA, TUNCAY, VALİDE, ÇUHACI, İNKILAP, ŞÜKRAN, ŞİMŞİR sk / FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, CEMİL MERİÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SARIGÜL sk bölgelerinde 14/06/2025 01:00:00 - 14/06/2025 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 14/06/2025 01:00:00 - 14/06/2025 07:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-06-14 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 223., 225., 226., 227., 228., 230., 231. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/1. sk bölgelerinde 14/06/2025 09:00:00 - 14/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 263., 292., 299. sk bölgelerinde 14/06/2025 09:00:00 - 14/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628., 1634., 1635., 1636., 1637., 1638., 1639., 1640., 1641., 1642., 1643., 1644., 1648., HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk bölgelerinde 14/06/2025 09:00:00 - 14/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-14 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 14/06/2025 10:00:00 - 14/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.