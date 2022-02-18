İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Vefatının 3. Yılında Bariton Sedat Öztoprak'ı Andı

İSTANBUL (Bültenler) - Soprano Efsun Öztoprak'ın sunumu ile gerçekleşen konserde, dokuz değerli bestecinin bestelemiş olduğu eserler, bu konsere özel olarakilk kez seslendirildi.

Yalçın Tura'nın "Karacaoğlan'dan Üç Deyiş", Çetin Işıközlü'nün "Bir Damla Yağmur", Ertuğrul Sevsay'ın " İstanbul'u Dinliyorum", Aydın Karlıbel'in Piri Reis operasından "Kavatin", Hasan Uçarsu'nun "Piyale", Mesruh Savaş'ın "Orfeus'a Sone", Murat Kodallı'nın "Ağlamak",Oğuzhan Balcı'nın "Derin Nehir", Orhan Şallıel'in "Şehzade Mustafa Mersiyesi" adlı besteler, anma konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Konserde solist olarak; Serkan Bodur, Sedatcan Öztoprak, Caner Akgün, Alper Göçeri, Gülbin Günay, Önay Günay, Bülent Külekçi, Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, keman sanatçıları Vugar Gurbanov ve Ezgi Karasu, viyola sanatçısı Yelda Korsu, viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancıyer alırken, Fügen Yiğitgil ise piyanoda solistlere eşlik etti.

Sedat Öztoprak Kimdir?

Ünlü ud virtüözü ve bestecisi Ahmet Sedat Öztoprak'ın torunu olan bariton Sedat T. Öztoprak, İstanbul'da doğdu. Devlet Konservatuarında soprano Belkıs Aran'ın öğrencisi olarak şan eğitimine başladı. İtalyan Hükümetinin verdiği bir bursla İtalya'nın Siena kentindeki Chigiana Müzik Akademisinde master çalışmalarını gerçekleştirdi.

1990 yılında, Avusturya'nın başkenti Viyana da yapılan ve dünyanın en önemli şan yarışmalarından biri olan 9.Uluslararası Belvedere-Viyana şan yarışmasında Radyo-Televizyon büyük ödülü, kendi klasmanında en iyi Verdi yorumcusu ve birincilik aldı.

Özellikle Dortmund, München, Verona, Hannover gibi bir çok Dünyanın önde gelen opera sahnelerinde yaptığı temsillerden sonra Dünya basınında üstün övgüllerle yer aldı.

Uluslararası opera kariyerine 1993 yılında Wuppertal operasına yaptığı kontratla İstanbul operasından ayrılarak başladı. Dortmund ve Kassel Devlet operasında çalıştı.

Zengin bir opera ve konser repertuarına sahip olan sanatçı Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Macaristan gibi birçok Dünya ülkesinde opera temsilleri ve konserler yaptı. 2000 yılında İstanbul Devlet operası müdür ve genel sanat yönetmeni olarak yurda döndü.

Kariyeri boyuncaen az 800 opera temsili yapmıştır. Repertuarında 60 dan fazla Opera eseri bulunmaktadır. Bunların arasında; Rigoletto, Il Trovatore, Maskeli Balo, La Traviata, Aida, Manon Lescaut , Luisa Miller, Hoffmann'ın Masalları, Midasın Kulakları, Govanna D'arco, La Traviata, Rigoletto, Nabucco, Cavalleria Rusticana, Don Giovanni, Reingold, Carmen, La Forza del Destino, Maskeli Balo, Şen Dul, Romeo ve Juliette, Werther, Yevgeni Onegin ve Jeanne D'arc operaları sayılabilir.

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