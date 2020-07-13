İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ DHA'YA KONUŞTU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ DHA'YA KONUŞTU

İstanbul Bağcılar'da, çöp kamyonunun arkasına asılan 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine kendilerini kaptırıp dans etti.

13.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:58

İstanbul Bağcılar'da, çöp kamyonunun arkasına asılan 2 temizlik görevlisi, arkadan gelen araçta çalan şarkının ritmine kendilerini kaptırıp dans etti. O anlar ise araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Kısa sürede sosyal medyada herkesin beğenisi toplayan 2 temizlik görevlisi Nuri Sönmez ve Serkan Durgun DHA'ya konuştu. 'Temizlik görevlisi Serkan Durgun 'İşimiz ne kadar zor olsa da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Pişman değilim yine olsa yine oynarım' dedi.

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde çalışan 2 temizlik işçisi çöp toplama kamyonu ile çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkı ile iki temizlik görevlisi kendilerini tutmayıp oynamaya başladı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O onlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyen herkesin yüzünü güldürdü. O görüntülerin kahramanları Nuri Sönmez ve Serkan Durgun DHA'ya konuştu.

'PİŞMAN DEĞİLİM YİNE OLSA YİNE OYNARIM'

Çöp toplarken müziğin ritmine kendini kaptırdığını dile getiren temizlik görevlisi Serkan Durgun şunları söyledi:

'Biz çalışırken arkadan müzik sesi geldi. Bizde çöp toplarken müziğin ritmine kendimizi kaptırıp oynadık. Zaman zaman çok zorlanıyoruz. Özellikle trafik bizi zorluyor. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu bizim işimiz. Ama İnsanların çöpün yanından geçtiği zaman burunlarını kapatması bizleri rahatsız ediyor. Bizim işimiz ne kadar zor olsa da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Pişman değilim yine olsa yine oynarım' dedi.

'İNSANLARIN BİZLERE DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ'

12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Durgun, arkada aracı ile bekleyen vatandaşları mağdur etmemek için bu kadar hızlı hareket ettiklerini belirterek, vatandaşların kendilerine karşı biraz daha duyarlı olmasını istedi.Durgun, '12 yıldır bu işi yapıyorum. Bağcılar Belediyesinde 22 araç var. Bir an önce bunları doldurup döküme göndermem lazım yoksa araç trafiğe kalıyor. Bir de arkada vatandaş mağdur olmasın diye bu kadar hızlı hareket ediyoruz. Bizler hep böyle çalışıyoruz. ve insanların bizlere biraz duyarlı olmasını istiyoruz' diye konuştu

'İŞİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışan Nuri Sönmez ise 'O gün araç arkamızda müzik açmış geliyordu. Müziği sevdiğimiz içinde işimizi aksatmadan eşlik ederek dans etmeye başladık.Biz işimizi yaparken, vatandaşların yanımızda burunlarını tutmaları, tiksinerek geçmeleri bizi üzülüyor. Ama biz gücenmiyoruz, çünkü biz bu işi helali ile yapmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen mutluluğumuzu bozmamaya çalışıyoruz' dedi.

İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ DHA'YA KONUŞTU

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 3. Sayfa
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 3. Sayfa
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış Magazin
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte...
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Mabel Matiz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Serdar Gürler İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: İSTANBUL-DANS EDEREK ÇÖP TOPLAYAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİ DHA'YA KONUŞTU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:43:05. #1.14#
title