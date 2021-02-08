İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileye mutant virüs bulaştırdığı iddia edildi

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tespit edilen 9 kişi tedavi altına alınırken, temaslı oldukları belirlenen 3 aileden 17 kişinin yaşadıkları evlerde karantina uygulaması başlatıldı. Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu ve İstanbul'dan ziyarete gelen bir akraba tarafından bulaştırıldığı iddia edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve birbirleriyle akraba olan 26 kişilik 3 aileyi, İstanbul'dan bir yakınları ziyarete geldi. Ancak kısa süre sonra 3 aileden 9 kişinin Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. 9 kişi tedavi altına alındı. Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, 17 kişinin de temaslı olduğunu saptadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA KARARI ALINDI

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kuyucular, Denli, Alkan ve Ergün Sokak'ta yaşayan 17 kişinin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Geçen Cuma gecesi başlatılan karantinada temaslıların yaşadığı evlerin girişleri, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı.

15 Şubat'a kadar karantinada kalacak 17 kişinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı'nca koordine edilen 'Vefa Sosyal Destek' grupları tarafından karşılanacak.

Virüsün mutasyona uğrayan 'mutant virüs' olduğu iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı