İstanbul'dan Karaman'a 3 binden fazla satranç kitabı bağışlandı

Pandemide, online eğitim sürecinin bilimsel ve sosyal faaliyetlerle zenginleştirilmesi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç Federasyonu ve Karaman Valiliği iş birliği yaptı.

Pandemide, online eğitim sürecinin bilimsel ve sosyal faaliyetlerle zenginleştirilmesi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç Federasyonu ve Karaman Valiliği iş birliği yaptı. Böylece, Karaman'da okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 3 binden fazla satranç kitabı gönderildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç Federasyonu ve Karaman Valiliği iş birliği kapsamında Karaman'daki 85 ilköğretim okulu ve 97 anaokuluna, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı.

Kitaplar, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar ile satranç hakem ve antrenörlerinin katıldığı törenle teslim edildi. Tam kapanma kararının hemen öncesinde, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kitapların dağıtımını bizzat başlattı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, minik öğrencilere "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına Atatürk armağan etti, bunu hiç unutmayın çocuklar" sözleriyle nasihatlerde bulundu. Satranç Federasyonu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine satranç sporuna verdiği önem ve değer için teşekkür etti.

KARNEYLE BİRLİKTE SATRANÇ KİTABI DAĞITILACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Karaman'da kitapların 182 okula dağıtımı, tam kapanmanın ardından devam edecek. Bir bölümü 19 Mayıs haftasında, bir bölümü karneler ile öğrencilere tek tek dağıtılacak. Ayrıca, okul ve sınıf kitaplıklarında da yer alacak. Erken yaşta başlayan satranç eğitiminin akademik başarılara katkısı büyüktür. Satranç eğitimi; yetişkin yönlendirmesi olmadan hamle yapabilmeyi kazandırır. Çocuklar, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir, birini seçer, seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyleyerek uygular ve sonuca ulaşır. Satranç bölüm başkanlığımızca hazırlanan bu değerli kitapların, geleceklerine ışık olmasını temenni ederim" dedi.

Lüle, "İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, uzaktan eğitim sürecinde, binlerce velinin çocuklarıyla katıldığı satranç turnuvaları da düzenledik. İlkokulda satranç öğrenmeye başlayan ve turnuvalara katılan öğrenciler; düşünsel becerilerini hayata geçirip 21. yüzyıl becerileri kazanırlar. Bu bilinç ve sorumluluk anlayışımız, eğitimi zenginleştiren faaliyetlerimizin temelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı