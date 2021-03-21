İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
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İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

21.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:29
İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile, 2 kişiye korona virüs (Covid-19) bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile, 2 kişiye korona virüs (Covid-19) bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul'dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişiye korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27, 28 ve 72'inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor.

Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi. - BİLECİK

İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı
İstanbul'dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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