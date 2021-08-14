İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarından selin etkilediği bölgelere yardım

İstanbul'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye yardım gönderdi.

İstanbul'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye yardım gönderdi.

Beşir Derneği, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki selin ardından ekiplerini bölgeye sevk etti.

Yaşanan mağduriyetlerin azaltılması için bölgedeki çalışmalara başlayan ekipler, derneğin Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ile çevre bölge ve şehirlerden de ekiplerin katılımı ile AFAD koordinasyonunda ihtiyaca yönelik faaliyet yürütüyor.

Ekipler, arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek vererek, görevli personel ve vatandaşlara da yardımlarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt, Bartın'ın Ulus ile Sinop'un İnebolu ve Özlüce ilçelerinde bulunan ekipler, temel ihtiyaç malzemesi desteği ile vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Cansuyu Derneği de Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketi ile mücadele kapsamında yardım çalışmalarında bulunuyor.

Dernek, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına sürdürürken diğer yandan mağdurlara acil insani yardımlarını ulaştırıyor. İlçelerde acil insani yardım ihtiyacı devam ederken 2 bin kişiye sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgeye gönderdikleri 2 tır dolusu suyu dağıtan Cansuyu, büyük mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Vatandaşlara sıcak çorba ve su dağıtımı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Yardım Komisyonu Başkanı Murtaza Özkanlı, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yardımına koştuklarını belirtti.

Şiddetli yağışla gelen selin, bölgede büyük bir felakete yol açtığını aktaran Özkanlı, "Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk andan itibaren bölgedeki il temsilciliklerimiz ve ekiplerimizle arama kurtarma ve yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kastamonu'nun Bozkurt ve Azdavay ilçelerinde binlerce vatandaşımıza sıcak çorba ve su dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah afet bölgelerindeki yardımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu