İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor
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İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor

21.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:22
İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepkiler sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı'nın (EMAV), Mevlana'nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması ve kadınlarla erkeklerin birlikte sema...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı'nın (EMAV), Mevlana'nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması ve kadınlarla erkeklerin birlikte sema yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Şeb-i Arus etkinliğinde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumanın usule uygun bir uygulama olmadığını dile getirerek, "Usule uygun bir uygulama değil. Bu bir erkandır. Asırlardır aslına uygun şekilde uygulanırken, farklı şekilde, farklı mecraya çekmek doğru değildir. Ümit ederim ki bu hatadan dönülür, bir daha yapılmaz." dedi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai Küçük ise genel anlamda gelenekte böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mevlevilik dünyanın her tarafına yayılmış bir tarikat. Konya'da Mevlana Dergahı'nda usul ne ise, nasıl yapılıyorsa ki zaten 17 Aralık'ta yapılan odur. Onun dışında tarihin herhangi bir safhasında, herhangi bir mevlevihanede yeni, farklı başka bir dille örneğin Batı'da Batı dili ile Bosna'da Boşnakça ile Türkiye'de Türkçe ile değil, Konya Mevlana Dergahı'nda yüzyıllar boyunca nasıl yapılmışsa hep öyle devam edegelmiştir. Bunu farklılaştırmak ne işe yarar? Bir işe yaramaz. Sadece gelenek tahrip edilmiş olur. Onun için çok hoş bir şey değil. Bu mukabelenin Hazreti Mevlana'dan sonra devam eden bir geleneği var. Buna uymak ve öyle devam etmek lazım. Kaynakların bize aktardığı da bu şekildedir."

Kadınların semaya katılması

Doç. Dr. Küçük, kadınların da sema etmesine ilişkin ise "Mevleviliğin geleneğinde hanımlar kendi arasında sema edebilir ama hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir mevlevihanede hanımlar, erkekler ile sema etmemişlerdir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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