Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Üsküdar'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta Amiri Salih Akbulut, temel gıdada KDV'nin düşürülmesi sonrası başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelinde denetimler yaptıklarını belirterek, "Usulsüzlük tespit etmemiz durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağız. Ayrıca müşteriler usulsüz uygulamaları hem Ticaret Bakanlığı hem de bağlı oldukları il müdürlüklerine bildirebilirler. Ekiplerimiz, 7/24 esaslı olmak üzere denetimlerini artarak sürdürecek." dedi.

Markette alışveriş yapan Sevgi Koçak, denetimlerden memnun olduğunu fakat ücret indirimlerinin hala beklediği standartlara gelmediğini söyledi.

Denetimin yapıldığı bir marketin müdürü Mehmet Portakal ise "KDV indirim kararı sonrası fiyatlarımızı güncelledik. Etiketlere de gördüğünüz gibi yansıttık. Müşterilerimiz de alınan karardan ötürü memnun." diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği belirtildi.