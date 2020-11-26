İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

26.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:55
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı. 231'i bulaşıcı hastalık olmak üzere 493 kişinin öldüğü İstanbul'da cenazelerin İBB'nin otobüsünün bagajında taşındığı görüldü.

Koronavirüs vaka artışının patlama yaptığı İstanbul'da akıllara kazınacak bir olay yaşandı. 26 Kasım günü "bulaşıcı hastalık" kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. 2019 yılının aynı gününe göre vefat sayılarının 2 katından fazla arttığı İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.

CENAZELER OTOBÜS BAGAJINDA TAŞINDI

493 kişinin vefat ettiği İstanbul'da Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan yaşanan günlük ölümlerin sayısını paylaşıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki toplam Kovid-19 ölümlerinin sayısından daha fazla ölümün İstanbul'da gerçekleşmesi üzerine açıklanan korona verileriyle tartışmalar başlamıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

KOCA İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Bu konu dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca, "Bizim bu dönemde vatandaşa verdiğimiz tüm rakamların doğru olduğunu söylemek istiyorum. Herkes bu noktada, 83 milyon kişi ve yöneticiler, üzerine düşeni yapmak konusunda gayret içinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı" demişti.

TABLODA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul'daki vefat sayılarında dikkat çeken artış tabloya da yansıdı. 2019 yılına göre bu yıl ölüm sayısında büyük bir fark gözlendi.

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Berk Oktay Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Okan Buruk Metin Oktay Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kasım Bakan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:55:04. #1.14#
title