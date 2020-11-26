İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı. 231'i bulaşıcı hastalık olmak üzere 493 kişinin öldüğü İstanbul'da cenazelerin İBB'nin otobüsünün bagajında taşındığı görüldü.

Koronavirüs vaka artışının patlama yaptığı İstanbul'da akıllara kazınacak bir olay yaşandı. 26 Kasım günü "bulaşıcı hastalık" kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. 2019 yılının aynı gününe göre vefat sayılarının 2 katından fazla arttığı İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.

CENAZELER OTOBÜS BAGAJINDA TAŞINDI

493 kişinin vefat ettiği İstanbul'da Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.

İMAMOĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan yaşanan günlük ölümlerin sayısını paylaşıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki toplam Kovid-19 ölümlerinin sayısından daha fazla ölümün İstanbul'da gerçekleşmesi üzerine açıklanan korona verileriyle tartışmalar başlamıştı.

KOCA İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Bu konu dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca, "Bizim bu dönemde vatandaşa verdiğimiz tüm rakamların doğru olduğunu söylemek istiyorum. Herkes bu noktada, 83 milyon kişi ve yöneticiler, üzerine düşeni yapmak konusunda gayret içinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı" demişti.

TABLODA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul'daki vefat sayılarında dikkat çeken artış tabloya da yansıdı. 2019 yılına göre bu yıl ölüm sayısında büyük bir fark gözlendi.