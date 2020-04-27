İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte boşalan bazı yol ve meydanların bakım ve onarımını yaptı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı
27.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentte boşalan bazı yol ve meydanların bakım ve onarımını yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yol bakım, onarım ve asfalt serim işlemleri sürdü. Kent genelinde 14 bin 500 ton asfalt serim işlemi tamamlandı. Yoğun araç ve yaya trafiği nedeniyle çalışılması güç güzergahlarda oluşan bozulmalar düzeltildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, çalışmak için kent genelindeki kritik noktaları seçti. Kısıtlama bittiğinde trafiğin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara hız verildi. Normal şartlarda 2 haftalık zaman diliminde tamamlanan çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlaması sürecine sığdırıldı.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Silivri ve Avcılar, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Kartal ve Sancaktepe'de yol ve meydanlarda bulunan çukur, soyulma gibi olumsuzluklar giderildi. Bu bölgelerde asfalt üretimi yapıldı.

Ekipler, koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldı. Çalışanlar, maske ve eldiven gibi donanımları kullanmanın yanı sıra sosyal mesafeyi de korudu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz evdeyken önemli güzergahlardaki yol bakım ve onarımların hepsini tamamlıyoruz. Normal şartlarda 15 gün sürecek çalışmaları, trafiğin olmaması sebebiyle 1-2 günde ve yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Satınalma Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin personeli ile motivasyon toplantısı yapan İmamoğlu, belediye çalışanlarının zor koşullarda önemli görevler yerine getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz. İnşallah Ramazan ayı hepimize uğurlu gelsin. İnşallah güzel bir şekilde bayrama gireriz, bayram gibi bayram yaşarız."

İmamoğlu, tedbirli olmanın önemini vurgulayarak, "Hiç kimseye, hiçbir arkadaşınıza bulaşsın istemiyoruz. Ne yazık ki kurumumuzda hayatını kaybeden çalışanlarımız da var. Biz büyük bir aileyiz. Kocaman bir ekibimiz var. Neredeyse 100 bine yakın insan, bu kurumdan ekmek yiyor. Dolayısıyla kimsenin tırnağının kanaması istemeyiz. Allah herkesi korusun." diye konuştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında yol ve meydanların bakım ve onarımı yapıldı

Kaynak: AA

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