İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Semt pazarı göle dönerken, bir dükkanı su bastı. Yağmur nedeniyle pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar'da sağanak yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazıları da saçakların altına saklandı. Yağmur ve dolu nedeniyle cadde kısa sürede göle döndü. Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan semt pazarı da göle döndü. Yağmur nedeniyle pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir dükkanı ise su bastı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı