İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da sağanak yağış kentin birçok noktasında etkili oluyor. Kuvvetli yağış sebebiyle Bayrampaşa'da bir alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçtakiler son anda kurtarıldı.

İstanbul'da Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Meteoroloji saat verip uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
Eyüpsultan'da şiddetli yağış nedeniyle sokaklar dereye döndü

BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Bayrampaşa'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle alt geçidi su bastı. Bu esnada geçitten geçen bir araç sulara gömüldü. Araçta mahsur kalan kişiler, son anda kurtarıldı.

Meteoroloji saat verip uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı

Bayrampaşa'da alt geçitte mahsur kalan kişinin kurtulma anı

TOPKAPI VARYANT ALTI DA SULARA TESLİM

Şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, "Berbat araba suyun içinde kaldı" diyerek isyan etti.

Meteoroloji saat verip uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı
Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul'da bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.

YAĞIŞLAR YARINA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, Bayrampaşa'da bir araç sular altında kaldı - Haberler
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