İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti

Zonguldak'ta aylar öncesinden kayıt almaya başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri nedeniyle ruhsat vermedi. Okulların açılması ile birlikte koleje çocuklarını kaydettiren velililer, okul yönetiminden bilgi almak istedi. Ancak her seferinde okul yönetiminden "Sorunu çözeceğiz" yanıtını alan velililer, meselenin çözülemeyeceğini anlayınca paralarının iadesini istedi. Sorunun çözümü konusunda oyalama taktiğine başvuran okul yönetimi, ücretlerin iadesi hususunda da benzer bir yöntem uyguladı.

"ÇOCUKLARIMIZ ORTADA KALDI"

Yaşadıkları mağduriyet karşısında ne yapacaklarını bilemeyen veliler, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için çocuğumuzu bu okula yazdırdık. Ama inşaat sebebiyle okul açılmadı. Tüm Türkiye'de eğitim öğretim hayatı başlarken bizim çocuklarımız ortada kaldı. Sorunun bir an çözülmesini istiyoruz. Verdiğimiz paraların hakkı bu olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA DA ÖĞRENCİLER FİŞLENDİ

Bahçeşehir Koleji'nin Çamlıca Kampüsü'nde ise öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçti. Ancak veliler tüm uğraşlarına rağmen hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamadı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna gitti. Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

ÖĞRENCİ VELİSİ ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hafta başında okulların yeniden açılması ile daha önce hakem heyetine başvuran öğrenci velilerinden biri, çocuğunu yeniden servise yazdırmak istedi. İşte ne olduysa bu anda oldu. Servis yetkilisi, önünde açık olan kayıt ekranında çocuğun ismini arattıktan sonra öğrenci velisine dönüp, "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" cevabını verdi.

YETKİLİLER NEDEN SUSUYOR?

Kolej hakkındaki skandallar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Tüm bunlar yaşanırken kurumdan herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

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