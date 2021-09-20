İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'daki Çamlıca Kampüsü'nde servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarını fişleyen Bahçeşehir Koleji, bu kez Zonguldak'da plansız ve aceleci kararıyla 150 veliyi mağdur etti.

Zonguldak'ta aylar öncesinden kayıt almaya başlayan Bahçeşehir Koleji'ne Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri nedeniyle ruhsat vermedi. Okulların açılması ile birlikte koleje çocuklarını kaydettiren velililer, okul yönetiminden bilgi almak istedi. Ancak her seferinde okul yönetiminden "Sorunu çözeceğiz" yanıtını alan velililer, meselenin çözülemeyeceğini anlayınca paralarının iadesini istedi. Sorunun çözümü konusunda oyalama taktiğine başvuran okul yönetimi, ücretlerin iadesi hususunda da benzer bir yöntem uyguladı.

Yaşadıkları mağduriyet karşısında ne yapacaklarını bilemeyen veliler, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için çocuğumuzu bu okula yazdırdık. Ama inşaat sebebiyle okul açılmadı. Tüm Türkiye'de eğitim öğretim hayatı başlarken bizim çocuklarımız ortada kaldı. Sorunun bir an çözülmesini istiyoruz. Verdiğimiz paraların hakkı bu olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti

Bahçeşehir Koleji'nin Çamlıca Kampüsü'nde ise öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçti. Ancak veliler tüm uğraşlarına rağmen hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamadı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna gitti. Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Hafta başında okulların yeniden açılması ile daha önce hakem heyetine başvuran öğrenci velilerinden biri, çocuğunu yeniden servise yazdırmak istedi. İşte ne olduysa bu anda oldu. Servis yetkilisi, önünde açık olan kayıt ekranında çocuğun ismini arattıktan sonra öğrenci velisine dönüp, "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" cevabını verdi.

Kolej hakkındaki skandallar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Tüm bunlar yaşanırken kurumdan herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muameleBahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Adnan Menderes Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Cristiano Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da yüzlerce veliyi mağdur etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:02:17. #1.11#