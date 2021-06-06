İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te suç makinesi bir şahıs, aracıyla uygulama noktasından kaçmaya başladı. Beyoğlu'nda da kaçmayı sürdüren şüpheli, Dolmabahçe'de polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekibe çarpması sonucu yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansırken, üst aramasında tabanca ile bir miktar uyuşturucu çıkan ve aranması bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda il genelinde çeşitli noktalarda denetim yapılması amacıyla uygulama noktaları kurulmuştu.

DURMAYIP KAÇTI

Denetimler tüm hızıyla devam ettiği esnada geçtiğimiz 13 Mayıs Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Fatih'te bir şahıs, uygulama noktasına girmeyerek aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri araç plakasını ihbar ederek şahsı yakalamak için çalışmalara başladı.

POLİS OTOSUNA ÇARPINCA YAKALANDI

Telsizden anonsları duyan polis ekipleri, Eminönü'nden Galata Köprüsü'ne giren şüpheli aracı kovalamaya başladı. Beyoğlu'nda da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, Karaköy'den Meclis-i Mebusan Caddesine devam ederek Dolmabahçe'ye ulaştı. Burada Dolmabahçe Sarayına giren kavşaktan dönüş almaya çalışan şüpheli, polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibe çarptı. Çarpma sonucu duran araçtaki şüpheli tabancalarını çeken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

ARANMASI VARMIŞ

Şüphelinin yakalanmasının ardından aracında ve üstünde arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız tabanca ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik tespiti yapılan B.B. ismindeki şahsın ise "Hırsızlık ve Hükümlünün Kaçması" suçlarından 2 ayrı aranması olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen B.B.'nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur