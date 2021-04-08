Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi

Meteorolojinin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu yakasının bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

KİLİM VE KARTONLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de vatandaşlar tarafından araçların üzerine halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

"MECBURAN YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Mahallede oturan Samet Bulut "Evet çok gördüm. Biz de yapıyoruz vallahi dolu olduğu zaman biz de kapatıyoruz, öyle gidiyoruz yani. Mecburen yapmak zorundayız. Geçen bizim arabaya da yağdı, hep üstü göçük oldu. Bayağı bir göçük var, üç bin liralık hasar var. Yaptırmıştık 2017 yılında dolu vakasında da yaptırmıştık. Bir daha aynı sorunları yaşadık yani yaşıyoruz böyle sorunları. O yüzden kapatmak zorundayız yani" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE