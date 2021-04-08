Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

Meteorolojinin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu yakasının bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi

KİLİM VE KARTONLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının gerekli olduğu vurgulandı.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de vatandaşlar tarafından araçların üzerine halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi

"MECBURAN YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Mahallede oturan Samet Bulut "Evet çok gördüm. Biz de yapıyoruz vallahi dolu olduğu zaman biz de kapatıyoruz, öyle gidiyoruz yani. Mecburen yapmak zorundayız. Geçen bizim arabaya da yağdı, hep üstü göçük oldu. Bayağı bir göçük var, üç bin liralık hasar var. Yaptırmıştık 2017 yılında dolu vakasında da yaptırmıştık. Bir daha aynı sorunları yaşadık yani yaşıyoruz böyle sorunları. O yüzden kapatmak zorundayız yani" dedi.

Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi
Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteorolojinin uyarısının ardından halı, battaniye ve kartonlu 'dolu' önlemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:07:59. #1.14#
title