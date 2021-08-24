İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor

İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'DA elektrikli scooter kullananlar kurallara uymuyor.

İSTANBUL'DA elektrikli scooter kullananlar kurallara uymuyor. Scootera binen 2 kişinin, düşme tehlikesi yaşadığı anlar DHA kamerasına yansıdı. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Elektrikli, havaya, kirliliğe karşı emisyon açısından son derece avantajlı. Ama bunun da güvenli olması için kurallarına ve yönetmeliğine uymamız lazım" dedi.

Elektrikli scooterler İstanbul'da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Son dönemde kentin bazı bölgelerinde kullanılan scooterların yoğunluğu dikkat çekerken, kurallara uymayarak tek kişilik araca iki kişinin binmesiyle tehlikeye davetiye çıkarıyor. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikteki kurallar zaman zaman göz ardı ediliyor. Tek kişilik scootera binen iki kişinin düşme tehlikesi yaşadığı anlar kameralara yansıdı. 

"KURALLARA HARFİYEN UYARSAK TRAFİK KAZASI RİSKİMİZ AZALIR"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, scooter kazalarının önlenmesi için uyarılarda bulundu. Elektrikli scooter yönetmeliğinin öneminden söz eden Ilıcalı, "Özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım için çok önemli. Hele bu pandemi sürecinde sosyal mesafe endişesiyle, toplu ulaşımdan bayağı bir kaçış yolu oldu. Scooter gibi ulaşım araçlarıyla bireysel yolculuklar çok pratik bir şekilde yapıyor. Elektrikli, havaya, kirliliğe karşı emisyon açısından son derece avantajlı. Ama bunun da güvenli olması için kurallarına ve yönetmeliğine uymamız lazım. Geçen senenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok iyi bir şeye imza attık. Elektrikli scooterların da içerisinde bulunduğu bir yasa 2020 yılının son ayında çıktı. Ulaştırma Bakanlığı bunun yönetmeliğini hazırladı. 14 Nisan'da da Resmi Gazete'de yayınlanarak bu scooterların ne şekilde kullanılacağına dair 30 maddeden oluşan bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte scooterların hangi yolda kullanılacağı, kullanan kişilere, bu işletmeyi yapan kişilere, kamu kuruluşlarına burada sorumluluk veriyor. Bunun için özel yollar yapılması, bu ulaşım aracının 50 kilometre saatin üstünde olan yollarda kullanılmaması, ikinci bir yolcuyu almaması, iki eliyle tutması, eşya taşımaması ancak sırt çantası hariç. Bu işin işletmesini yapanlarda aranan şartlar bunları çok güzel bir şekilde tarif etmiş. Burada belirlenen bütün kurallara harfiyen uyarsak trafik kazası riskimiz azalır. Trafik güvenliğimiz artar. Ama uymadığımız anda bu şekilde kazalar oluyor. " dedi.

"SCOOTER SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM VERİLMESİ LAZIM"Scooter sürücülerine eğitim verilmesi gerektiğini belirten Ilıcalı, "Scooterdaki kazaların en büyük dezavantajı araçta kaporta, insan vücudu. Doğrudan temas halinde. Dolayısıyla şiddetli kazaların olumsuz etkisi çok yüksek. Bu açıdan hem scooter kullanıcılarının hem araç sürücülerinin birbirine karşı saygılı olması lazım. Elektrikli scooter kullananlara muhakkak bir eğitim verilmesi lazım. Hem sürüş tekniği açısından hem kurallara harfiyen uymalarında bir farkındalık oluşturması açısından eğitim önemli." şeklinde konuştu.

"İKİ KİŞİ BİNMEK RİSKLİ"Aynı scooterı kullanan iki kişi, "Biz kullanıyorduk haberimiz yok, bilgilenmiş olduk. Scooter bulamadık etrafta bulmak zor oluyor bazen rezerve ediliyor ya da bazı bölgelerde yeterince olmuyor. Rezerve edip almıyorlar. Bir scootera bakıyorum işlem yapılamıyor, diğerine bakıyorum şarjı yok o yüzden bazı sıkıntılar oluyor. Şimdi doğru konuşmak lazım iki kişi binmek riskli bir şey. Ama arkadaşıma güvendiğim için, iyi süreceğini düşündüğüm için bunu yapıyorum. Ama etrafta çok dikkatsizce sürenler var. Ben de araba sürüyücüsüyüm bu şekilde yoldan gidip yolu tıkayanlara çok sinirleniyorum yeri geldiği zaman. Ama güzel sürüldüğünde, kimse tehlikeye atılmadığı sürece bana dokunmayan yılan bin yaşasın derler ya o şekilde" diye konuştu.

"İSTANBUL ŞU AN DA SCOOTERA ALIŞIK DEĞİL"Yaya geçidinde scooter kullanmanın yasak olduğunu bilmediğini ifade eden Tibet Abacı (21) ise şunları söyledi:  "Elektrikli scooter kazaları artmış olabilir. Çünkü İstanbul şu anda scootera alışık değil ve arabalar dikkat etmiyor olabilir. Mesela ben sürekli scooter kullanıyorum ama yaya geçidinden geçmemem gerektiğini bilmiyordum. Bu ve bunun gibi şeyler kazaları artırmış olabilir ama seviyoruz."

 


- İstanbul
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İBB'DEN ŞİLE'DE KAÇAK SU DOLUM YAPAN FİRMANIN HAMİDİYE'YE SU TEDARİK ETTİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
Şile'de mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi
Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Ebru Şallı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da kurallara uymadan kullanılan scooterlar tehlike saçıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:47:36. #1.15#

title