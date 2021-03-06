"Kısıtlamasız" ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik
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"Kısıtlamasız" ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik

06.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:14

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahilde ve parklarda yürüyüş yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahilde ve parklarda yürüyüş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe İstanbul sakin başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası, saat 11.50 itibarıyla trafik yoğunluğunu yüzde 40 gösterdi.

Anadolu yakasında D100 karayolunun her iki yönünde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Normal günlerde Anadolu yakasının en yoğun bölgelerinden olan Bağdat Caddesi'nin de sabah saatlerinde sakin olduğu görüldü. Caddebostan sahilinde ise vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy ve Bayrampaşa ilçelerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu, kısıtlamanın uygulandığı günlere göre arttı ancak yoğun bir trafik oluşmadı.

İstanbul'un en hareketli bölgelerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise kısıtlamasız ilk cumartesi gününe sakin başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yoğun bir gün geçirdi. İç hatlara gelen yolcu bölümünde sabah başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinamik Denetim Süreci kapsamında, Sarıyer'deki kahvaltı salonları, kafe ve restoranlarda, denetimler gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine kurallara uyulması konusunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, kuralları ihlal eden işletmeciler ve vatandaşlara işlem uyguladı.

Diğer taraftan Sarıyer, Arnavutköy, Bebek ve Ortaköy sahillerinin kısmen kalabalık olduğu görüldü. Cumartesi gününü Boğaz'ın kıyısında geçirmek isteyenlerden bazıları balık tutarken bazıları da yürüyüş yaptı.

Galata Köprüsü ve Karaköy, diğer bölgelerin aksine hareketli bir gün geçirirken, vatandaşlar Karaköy'deki kafelerde zaman geçirdi.

'Kısıtlamasız' ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik
'Kısıtlamasız' ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik
'Kısıtlamasız' ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik
'Kısıtlamasız' ilk cumartesi günü - Sabiha Gökçen Havalimanında hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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