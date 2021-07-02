İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
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İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte eğlence mekanları doldu taştı.

İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte eğlence mekanları doldu taştı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı uzun süredir uygulanan kısıtlamalar, vaka sayılarının düşmesiyle ve aşılanmayla birlikte 1 Temmuz'da sona erdi. Kısıtlamada belli saat dilimlerinde hizmet veren restoran, kafe ve eğlence mekanları, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte doldu taştı. Kimi vatandaşların aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanlarına gittiği görülürken kimileri ise İstiklal Caddesi ve Taksim Meydan'ında yürüyüş yaptı.

"Şuan çok mutluyuz, şu yoğunluğu görünce bile mutlu oluyoruz"

Arkadaşının pandemide açtığı restorana ilk defa geldiğini söyleyen Barış Karacelep, "Vallahi çok mutluyuz. Artık eskiye döndük. Arkadaşımız bir buçuk sene oldu mekanını açtı, daha ilk defa gelebildik. Artık evde olmaya da alıştık, çok stres, sıkıntı oldu. Kilo aldık, spordan eksik kaldık. Şuan çok mutluyuz, şu yoğunluğu görünce bile mutlu oluyoruz" dedi.

Uzun bir aradan sonra tam zamanlı hizmet vermeye başlayan işletme sahibi Tarık Tandoğan, "Biz de çok etkilendik bu süreçten. Hayırlısı olsun umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Umarım sağlıklı günlerde hep birlikte böyle dışarıda herkes eğleniyor. Ama umarım tekrardan yaşamayız. Çok zordu, biz de zor bir süreç atlattık, çünkü pandemi döneminde açılmış bir işletmeyiz biz. Umarım bundan sonra her şey herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

Müzikli eğlence mekanları saat 00: 00 itibariyle faaliyetlerini sonlandırırken vatandaşların da gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döndüğü görüldü.

İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı
İstanbul'da kısıtlamalar sona erdi, eğlence mekanları doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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