İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor - Haberler

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL (İHA) - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul genelinde aralıklarla yağan kar zaman zaman etkisini artırıyor. Beyaza bürünen kentte alınan önlemler ve uyarıların etkisiyle ana arterlerde yolların açık olduğu görülürken, Mahmutbey gişelerinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Bazı vatandaşların ise erkenden işlerinden çıkarak evlerine gitmeye çalıştığı görüldü.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/ İHA)

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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