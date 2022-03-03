YENİKAPI-HACIOSMAN METROSUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ; SEFERLER AKSADI -1 - Haberler

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YENİKAPI-HACIOSMAN METROSUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ; SEFERLER AKSADI -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YENİKAPI-HACIOSMAN METROSUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİ; SEFERLER AKSADI -1

Yılmaz OKUR / YENİKAPI-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunda intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - Yılmaz OKUR/ YENİKAPI-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunda intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Seferler Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü dökümü:

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-Metro istasyonundan görüntü


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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