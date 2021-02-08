İstanbul'u fırtına vurdu! Birçok bölgede evlerin çatılar uçtu

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da, etkisini gösteren fırtına nedeni ile farklı adreslerde çatılar yollara ve araçların üzerine uçtu. Bağcılar'da ise bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu, olayda 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokaktaki çok sayıda araç da hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.

KÖPRÜDE TRAFİK AKSADI

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi. Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

GAZİ MAHALLESİ DE FIRTINADAN NASİBİNİ ALDI

İstanbul'da fırtına çok sayıda çatıyı uçurduğu adreslerden biri de Sultangazi oldu. Gazi mahallesinde bir binanın çatısı büyük gürültü ile caddeye uçtu. Bu sırada sokakta bulunanlar kaçarak çatının altında kalmaktan kurtuldu. Ancak araçlarda hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'DE FIRTINA AĞACI YERİNDEN SÖKTÜ

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Silivri ilçesinde de bir ağacı kökünden sökerek elektrik direğinin üzerine devirdi. Ağacın devrilmesinin ardından ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipler direkte elektrik akımını keserek ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan sahilde bulunan bir iş yerinin tabelası yere düşerken, kaldırımda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

MALKARA'DA FIRTINA ÇOK SAYIDA MAHALLEYİ ELEKTİRİKSİZ BIRAKTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de kuvvetli fırtına etkili oldu. Malkara Küçük Sanayi Sitesi yolunda iki adet 20 metrelik yüksek gerilim hattından biri hurdaya çıkarılan kamyonun üzerine diğeri de tarlaya devrildi. Olay sonrası yaralanma yada can kaybının olmaması sevindirici karşılandı.

Bölgeye giden TREDAŞ ekipleri elektriği keserek, arıza çalışması başlattı. Öte yandan direklerin yıkılması sonucu Küçük Sanayi Sitesi yolunda elektrik tellerinin yolda tehlike arz ettiği gerekçesiyle Camiatik Mahallesi Fethiye Özver Caddesi trafiğe kapatıldı.

Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu Malkara'nın kuzeybatısında kalan mahallerde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik elektrik kesintisinin ardından enerjinin Hayrabolu hattından verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı