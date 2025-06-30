İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 30 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

30 Haziran 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir deprem meydana gelmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İstanbul ve çevresinde kayda değer bir sarsıntı yaşanmadı.

Öte yandan, 29 Haziran Pazar gecesi Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.1 ve 2.7 büyüklüğünde iki küçük deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar İstanbul'un bazı bölgelerinde hafif şekilde hissedilmiş olsa da herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler