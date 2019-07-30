Annesinin elini bırakan çocuk, otobüsün arka lastiklerinin altında ezildi! Feci anlar kamerada

Emirgan'da annesinin elini bırakıp bir anda yola atlayan yabancı uyruklu küçük yaştaki çocuğu, halk otobüsü ezdi. Otobüsün çocuğu ezdiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, çocuğunun ezildiğini gören anne ise bayılarak yere yığıldı. Ağır yaralı çocuk yoldan geçen bir taksici tarafından hastaneye kaldırıldı.

3 ÇOCUĞUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

Kaza, önceki gün saat 17.40 sıralarında Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arap kadın turist 3 çocuğuyla beraber Emirgan Korusunu gezmeye geldi. Kadın çocuklarıyla koruyu gezdikten sonra sahil kapısından çıkarak yoluna karşısına geçmek istedi.

KÜÇÜK ÇOCUK OTOBÜSÜN ARKA LASTİKLERİYLE EZİLDİ

Kadının çocuğu elini bırakarak bir anda yola atladı. O esnada Sarıyer istikametine doğru seyreden halk otobüsü, küçük çocuğu altına alarak arka lastikleriyle ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞUNUN EZİLDİĞİNİ GÖREN ANNE BAYILDI

Görüntülerde, kadın çocuklarıyla beraber yola doğru yürüyor. O esnada yoldan çok sayıda araç geçiyor. Kadın çocuklarıyla beraber yola yaklaştığı esnada küçük çocuğu annesinin elini bırakıyor ve koşarak yola atlıyor. Sahil yolundaki halk otobüsü ise çocuğa çarptıktan sonra altına alıyor ve arka lastiklerle üstünden geçiyor. Çocuğunun ezildiğini gören anne bayılarak yere düşüyor. Otobüs dururken, çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

AĞIR YARALI ÇOCUĞU TAKSİCİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Kaza sonrası çocuğun durumunun ağır olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, yoldan bir taksi çevirdi. Taksici de ağır yaralı çocuğu Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuğun durumunun ağır olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA