İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış ve dolu etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı.

DOLU DA ETKİLİ OLDU

Silivri'nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de ise fırtınada etkisini gösterdi. Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.

İstanbul'da beklenen yağış dolu ile geldi

RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

İstanbul'da beklenen yağış dolu ile geldi

İstanbul'da beklenen yağış dolu ile geldi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

 İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Kerem Aktürkoğlu Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Mustafa Destici Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:54:10. #1.12#