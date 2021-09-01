İstanbul'da balıkçılar ilk ağlarını bereketiyle çekti

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan İstanbullu balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan İstanbullu balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.

İstanbul Valiliğince 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması dolayısıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki törenin ardından Elmas Kardeşler isimli gırgır teknesi, 32 personelle "vira bismillah" diyerek Poyrazköy Limanı'ndan denize açıldı.

Kireçburnu açıklarında yaklaşık 500 metrelik ağ atan balıkçılar, ilk ağlarını "Hop" sesleri eşliğinde çekti.

İlk ağda yaklaşık 150 kilogram civarı barbun, sardalya, istavrit ve tekir balığı geldi.

Teknenin reisi Oktay Saka, 4,5 aylık av yasağında sezonun hazırlıklarıyla uğraştıklarını, tekne ve ağ bakımı yaptıklarını söyledi.

İlk sefer deneme amaçlı

Sezonun açılmasının kendileri için "doğum günü" olduğunu ifade eden Saka, ilk seferin deneme amaçlı olduğunu, acemilerin yetişmesi, personelin uyumu gibi konulara dikkat ettiklerini belirtti.

Bazı eksiklikleri tespit ettiklerini ve bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başladıklarını anlatan Saka, "Bizim meslekte hata olmaz. Her şeyimizi tam yapmamız lazım. O amaçla bu ağı sardık. Şimdi limana gideceğiz ve sabah tekrar denize açılıp ağımızı atacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu