İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti

29.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda, Atatürk hologramı vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Belediye, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramını kentin farklı noktalarına yansıttı.

Ayrıca, Haliç Kongre Merkezi'nde 'Cumhuriyet Atatürk'tür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Nutuk okundu.?

5 AYRI NOKTADAN YAYIN YAPILDI

Kutlamalar, 5 ayrı noktadan 12 kamera ve 3 drone ile canlı yayınlandı. Yayın, İmamoğlu, İBB ve İBB TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti

Haliç Su Perdesi'nde 'Cumhuriyet Cesarettir', İBB Saraçhane Binası'nda 'Cumhuriyet Mücadeledir', Bozdoğan Kemeri'nde 'Cumhuriyet Özgürlüktür' ve Kız Kulesi'nde 'Cumhuriyet Gelecektir' başlıklarında gerçekleştirilecek mapping gösterimleri, Yetkin Dikiciler'in sesinden dinlendi.

İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti

KORONA TEDAVİSİ GÖREN İAMAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinlikler kapsamında bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Hepimiz Cumhuriyet'in eşit, özgür ve onurlu yurttaşlarıyız. Hepimiz tek tek ve birlikte bu ülkenin tek sahibiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına umutla, gururla ve cesaretle yürüyoruz" dedi.

İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti
İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti

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Haber Yorumları (2)
HAZAR: canım atam. . . kudurun yobazlar
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TURK: tuylerım dıken dıken oldu
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500
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