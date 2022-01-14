İstanbul'da 9 bin hayvan kayıt altına alındı

İSTANBUL (DHA) - HAYVANLARI Koruma Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelge uyarınca, "tehlike arz eden" altı köpek ırkına sahip kişilerin, hayvanlarını belli koşullarla beslemeye devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken işlemlerin tamamlanmasına yönelik verilen sürede bugün son gündü. Vatandaşlar tarım müdürlüklerine akın ederken İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugün son gün, vatandaşlarımızın il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurmaları halinde son vatandaşımız işini bitirene kadar arkadaşlarımız görevlerine devam edecek" dedi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarını üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Aykırı hareket edenlere, hayvan başına 2021 yılında 11 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılırken, 2022 yılında ise bu ceza 14 bin 982 TL'ye yükseldi.

Eylem Sırmalı ise bugünün son gün olmasının parası olmayanlar için dezavantaj olduğuna değinerek köpeğinin ikiz çocuklarıyla birlikte büyüdüğünü kaydetti. Sırmalı, "Bugün son gündü işimizi bıraktık, koştur koştur buraya geldik. Ben uygulanan sisteme karşı değilim ancak sürenin uzatılması çok iyi olurdu. Çünkü insanlar ayın 15'inde maaş alıyor. Ayın 14'ü olduğu için parayı ödeyemeyen insanlar hayvanlarını sokağa bıraktı. 22 yıllık barınak gönüllüsüyüm. O yüzden olaya çok hakimim. Bu sürenin en az 15-20 gün daha uzatılması çok iyi olurdu. Köpeğimiz saldırgan değil, şu an 8 aylık ikiz bebeklerimle yaşıyor" diye konuştu.