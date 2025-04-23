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İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 23-24 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 23-24 Nisan Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Çatalca elektrik kesintisi listesi! 24 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Nisan günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-24 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, AŞIK ÇIKMAZI, BAHÇELİ, BALCILAR, BARAKA, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HAFIZ ÖMER, HALDUN ÇIKMAZI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, UYSAL, VUSLAT, YANIK ALAY, ZERDA, ÇINAR sk bölgelerinde 24/04/2025 09:00:00 - 24/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-24 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 24/04/2025 09:30:00 - 24/04/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-24 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk bölgelerinde 24/04/2025 09:30:00 - 24/04/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-24 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELÇİ, ERSİN ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, ÇAKIL YOLU, ÖZGÜ sk bölgelerinde 24/04/2025 09:30:00 - 24/04/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-24 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BOZBEYLİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KEÇECİZADE, KOLON ÇIKMAZI, VAHA sk bölgelerinde 24/04/2025 09:30:00 - 24/04/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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