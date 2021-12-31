İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı

İbb Sözcüsü Ongun, KRT TV'de 'Seçil Özer ile Gündem Özel' yayınına telefonla katıldı. Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın İbb'de başlatıldığını açıkladığı, 'özel teftiş' hakkında bilgi verdi.

Ongun şunları söyledi:

"Bugün itibariyle bize İçişleri Bakanlığı'nın cevabı posta yoluyla ulaştı. Yanıttaki imza İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sen İçişleri Bakanı'na soru soramazsın, onun muhatabı sen değilsin. Eğer merak ettiğin bir şey varsa işe giren insanların dosyasını valiliğe gönder, valilik inceler sana da yanıtını verir.'

"29 TANESİ İBB'NİN ÇEŞİTLİ İŞTİRAK ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞIYOR"

Şimdi biz bu 37 kişiye baktık, kimdir bunlar diye. Bunların 8 tanesinin İBB ile ilgisi yok. 29 tanesi İBB'nin çeşitli iştirak şirketlerinde çalışıyor. Bu arkadaşları çağırdık, dedik ki; sen bu musun? Senle ilgili böyle iddialar. Bu arkadaşlarımızın 20 tanesi kendi rızasıyla gidip hem suç duyurusunda bulundular hem de kendileri ile ilgili yayın yapan gazeteye tazminat davası açtılar. Biz bu 557 kişi kimdir onu bilmiyoruz. Bize bu verilmedi. Ama bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın görevlendirdiği müfettişlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesailerine başladılar.

"BU İŞ İMAMOĞLU'NA YÖNELİK KUMPASTIR"

Devletimizle eş güdümlü, devletimizin istediği her belgeyi onlara teslim eden İstanbul Büyükşehir Belediyesiyiz. Bu kampanya yapıldığı zaman bunun yansıması sokakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak. Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığı zaman 'Sen teröristleri işe almışsın' diyecek olan vatandaşın muhatabı Ekrem İmamoğlu. Bu iş tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir oyundur, kumpastır, organizasyondur."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı; geçtiğimiz günlerde İBB ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu ihbar, şikayet ve tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını bildirmişti.

GELİŞME BAKANLIĞIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULMUŞTU

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılanlardan bazılarının, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitlere ilişkin şu paylaşımda bulunulmuştu;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

DİAYDER REFERANSIYLA YERLEŞTİRİLME İDDİASI

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

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