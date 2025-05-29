İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 29 Mayıs Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi! 29 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Mayıs günü İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Büyükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Büyükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-05-29 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah E5 KUZEY YANYOL, MİLLET 2, TULUMBADERE sk / YENİMAHALLE mah BENGÜ 2, BEREN, COŞAR, E5 KUZEY YANYOL, EZGİ 3, HAYAL, HAYAT 3, KÜNK, MENZİL, MUTLU 2, MİLLET 2, NİYET, ONUR 2, PİLOT, SERT, TEMİZ 1, TULUMBADERE, TUĞÇE 2, YALI, ÇİFTLİK 1 sk bölgelerinde 29/05/2025 09:00:00 - 29/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-29 09:00:00 - 09:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, ERENLER 1, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KARANFİL 3, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk / YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk bölgelerinde 29/05/2025 09:00:00 - 29/05/2025 09:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-29 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, ERENLER 1, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KARANFİL 3, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk / YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk bölgelerinde 29/05/2025 09:30:00 - 29/05/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-29 09:30:00 - 14:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah DEREBOYU 1, GÖKBULAK, KİRAZ 2, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, NAR, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN 4 sk bölgelerinde 29/05/2025 09:30:00 - 29/05/2025 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-29 09:30:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHARİYE, E5 KUZEY YANYOL, ERENLER 1, HACIBEY, HİSARÖNÜ, KARANFİL 3, KÜRK, LİMON, MİLLET 2, SUTAŞI, TOMRİS, TULUMBADERE, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, VOLKAN, YALI, ŞAN sk / YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, SEDAY, TULUMBADERE, YALI sk bölgelerinde 29/05/2025 09:30:00 - 29/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-05-29 12:30:00 - 16:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKUZU, AKTAY, ARISAL, BAŞAR, BİLGİLİ, DEMİRTÜRK, ERTEKİN, GÜZERGAH, GİGİN, KEREM, MUSTAFA KEMAL, TEZER, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 29/05/2025 12:30:00 - 29/05/2025 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.