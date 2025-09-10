İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 10 Eylül Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükçekmece elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL 1782 ilce -BATIKÖY Mah. sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -BATIKÖY Mah. sk / EKİNOBA Mah. sk / MİMAROBA Mah. sk bölgelerinde 10/09/2025 09:00:00 - 10/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-09-11 08:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH Mah. GAZİ MUSTAFA, PELİN sk bölgelerinde 11/09/2025 08:00:00 - 11/09/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-09-12 08:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA Mah. ŞAKİR sk bölgelerinde 12/09/2025 08:00:00 - 12/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE Mah. AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 12/09/2025 09:00:00 - 12/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE Mah. AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 12/09/2025 09:00:00 - 12/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK Mah. ATATÜRK, DERAN, FUNDA, ZENGİN, ÖMER FARUK UĞURLU sk bölgelerinde 12/09/2025 09:00:00 - 12/09/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.