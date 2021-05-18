İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

Bursa-İzmir otoyolunda aynı istikamete seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.

İSTANBUL-Bursa-İzmir otoyolunda aynı istikamete seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. İki aracın da takla atarak boş araziye savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Karacabey mevkisi 160'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Yusuf Karataş yönetimindeki 34 NG 8372 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ufuk Yılmaz yönetimindeki 34 CMZ 571 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde otoyoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer Sertaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ufuk Yılmaz, Mehmet Yusuf Karataş, Sevgi Yılmaz, Alper Yılmaz ve Alparslan Yılmaz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan 5 yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Bakan Koca: 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale...
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Özcan Deniz Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:30:15. #1.14#

title