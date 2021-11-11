Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Şikayetçi Hüseyin Yamaç ve Zeliha Yamaç da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporun döndüğünü belirtti. Söz alan sanığın avukatı Kenan Yağcı, raporu kabul etmediklerini belirterek "Kazanın daha kötü sonuçlanmaması için müvekkil aracı bariyerlere sürmüştür. Biz bariyerler konusunda rapor alınmasını ve kaza ve ölümün bu bariyerler nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanmasını talep ediyoruz" dedi. Bunun üzerine maktülün babası Hüseyin Yamaç ise "Bariyerlerin bu olayla ilgisi yoktur" dedi.

"KAZADA ASLİ VE TEK KUSURLU"

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli içerisinde seyrederken kamera kayıtlarında tespit edildiği gibi araç kullanırken telefonuyla uğraşmaya başladığı ve hızını da azaltmayarak 30 kilometre hız limiti olan tünele 61 kilometre hızla girdiğini belirtti. Sanığın dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bariyerlere çarptığı, bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek üzere 65-67 kilometre hıza çıktığı, otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ve direksiyonu sağa çevirmesinden dolayı otobüsün sağ ön tampon ve ön cam kısımlarıyla ikinci çarpmanın meydana geldiği ifade edildi. Otobüste bulunan Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği, Münir Bozkurt'un ise ağır şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, sanığın telefon kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği, hızını azaltmadığı bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu vurgulandı.

"BU İŞİN AĞIR SONUÇLARINI BİLMESİ VE SONUÇLARINI ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ"

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı, ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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