İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 29 Nisan Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-28 00:01:00 - 08:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah DEREYOLU, OĞUZHAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk bölgelerinde 28/04/2025 00:01:00 - 28/04/2025 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 00:01:00 - 08:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS sk bölgelerinde 28/04/2025 00:01:00 - 28/04/2025 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 00:01:00 - 08:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 28/04/2025 00:01:00 - 28/04/2025 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 00:01:00 - 08:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 28/04/2025 00:01:00 - 28/04/2025 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 7., 8., 9., GARDENYA, LAVANTA, MANOLYA sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ŞEBBOY sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 28/04/2025 10:00:00 - 28/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.