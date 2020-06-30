İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
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İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

İstanbul Barosu, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu çoklu baro sistemini protesto etmek için 12.30'da Çağlayan Adalet Sarayı'nda toplandı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi baro ve avukatlık kanununda köklü değişiklikleri içeren 5 maddeyi içeriyor.

30.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:39

AK Parti, çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırladığı düzenlemeyi bugün TBMM'ye sundu. İstanbul Barosu ise Avukatlık yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişikliği protesto etmek için "Savunma Mitingi" düzenliyor. Başkan Mehmet Durakoğlu'nun duyurduğu Savunma Mitingi 12.30'da başladı.

ANKARA'YA OLAN YÜRÜYÜŞ ENGELLENMİŞTİ

AK Parti'nin 'Çoklu Baro' sistemine karşı baro başkanlarının Ankara'ya olan yürüyüşü engellenmiş, baro başkanları ve avukatlar uzun bekleyişin ardından Ankara'ya girmişlerdi.

İSTANBUL BARO BAŞKANI DUYURMUŞTU

Ankara'da yürüyüşün ardından İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Twitter hesabından "Savunma Mitingi" düzenleneceğini duyurmuştu. Durakoğlu, açıklamasında, "Sevgili meslektaşlarım, ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Biz avukatız bunu anlatabilmemiz gerekiyor"ifadesini kullanmıştı.

Durakoğlu, miting duyurusunun ardından, "Gelmeye mecbursunuz" demişti.

İşte İstanbul Barosu'nun bugün protesto etmek için toplandığı Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler:

AK Parti'nin "Avukatların bazı illerde birden fazla baro kurabilmesi ve baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) eşit bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda yapılması planlanan değişiklikler" şöyle:

1) BARO KURULUŞU VE TASFİYESİ

-Avukat sayısı 5.000'den fazla olan illerde asgari 2.000 avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecektir.

-4 kişilik Kurucular Kurulu, 2.000 avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır.

-TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulunu görevlendirecektir.

-Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecektir. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.

-Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacaktır.

-Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.

-Avukat sayısının 2.000'nin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecektir.

-Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecektir.

-Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecektir.

İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

2) BAROLARIN, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDE TEMSİLİ

-Baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmayacaktır.

-Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5.000 avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

-Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır.

-Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

-Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır.

İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

3) BAROLARIN GÖREVLERİ

-Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

-Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

4) KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

-Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır.

5) YENİ AVUKATLARA KESENEK İNDİRİMİ

-Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidatı) yarı oranında ödeyeceklerdir.

İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

Manşet

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