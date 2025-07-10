İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 10 Temmuz Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-10 07:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 2. sk bölgelerinde 10/07/2025 07:00:00 - 10/07/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KESTANE sk bölgelerinde 10/07/2025 08:00:00 - 10/07/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY, ORKİDE 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEÇIT, OĞUZHAN 1 sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA, FINDIK, KIZILCIK sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CESUR, MELTEM, MERT, URBAN, ÇELİK HANÇER 4. sk bölgelerinde 10/07/2025 10:00:00 - 10/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 00:30:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 11/07/2025 00:30:00 - 11/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER, MARMARA, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEÇIT, OĞUZHAN 1 sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FİLİZ, KAVAKLIK, MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 11/07/2025 10:00:00 - 11/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ULUBATLI HASAN, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 11/07/2025 11:00:00 - 11/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 12:00:00 - 20:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 11/07/2025 12:00:00 - 11/07/2025 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ÇAMLIK sk bölgelerinde 11/07/2025 12:00:00 - 11/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-12 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, KEREM, İMREN sk bölgelerinde 12/07/2025 10:00:00 - 12/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-12 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah GÜZİDE HANIM, İLİM sk bölgelerinde 12/07/2025 10:00:00 - 12/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.