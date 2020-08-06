İSTANBUL Bağcılar'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi Bağcılar'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimiİSTANBUL, (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın COVİD - 19 denetimleri genelgesi kapsamında Bağcılar'da da işyerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu.

Bağcılar'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi

İSTANBUL, (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın COVİD - 19 denetimleri genelgesi kapsamında Bağcılar'da da işyerlerine kapsamlı denetimlerde bulunuldu. 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu görüldü. Kurallara uymayan işyeri sahipleri ise uyarıldı.

COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılmasını istedi.

Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Bağcılar'da bugün "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan Koronavirüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri kapsamlı olarak denetlendi.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Sağlık Müdiresi Hülya Zengin Tiryaki ve polis ve zabıta ekipleri Güneşli ve Bağcılar meydanlarında faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Aralarında lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu, telefon bayinin de bulunduğu birçok dükkan ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca işyerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kaymakam Eldivan, kurallara uyan esnafa teşekkür etti. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

SALGINLA MÜCADELE ÖNEM KAZANDI

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, yaptığı açıklamada kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ile yaşam alanları için tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede önem kazandığını ifade etti.

Eldivan, 'Genel olarak esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizleri sevindirdi. Geçmişte olduğu gibi denetimlerimizi bundan böyle de sıkça sürdüreceğiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu dönemi atlatarak normal yaşantımıza döneceğiz' diye konuştu.

DRONE İLE SOSYAL MESAFE UYARISI

Bu arada zabıta ekipleri ve polis denetimlerini gerçekleştirirken, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de drone ile havadan, 'Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım' şeklinde anons yaptı.

Kaynak: DHA