İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan 30 Kasım Salı gününe kadar İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde sağanak yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde 5 gün boyunca yağmur bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde genellikle sağanak yağmur yağacak.
9 İLDE KAR YAĞIŞI
Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK
Hava sıcaklıkları bugün kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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