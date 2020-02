: İstanbul-akrep mahmut, tarantula pepe'kendileri de beslenmeleri de özel

09.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:12

Akrep Mahmut, Tarantula Pepe'Kendileri de beslenmeleri de özel

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) ? İSTANBUL'da bir eğlence merkezindeki mini hayvanat bahçesinde köpekbalığından, yılana 100 farklı türde, 400'den fazla hayvan yaşıyor. Ayda 150 kilo meyve sebze tüketen hayvanlar yaklaşık 100 kilo da et yiyor. Hayvanlar, veteriner hekim tarafından özel olarak beslenirken yenilenler arasında donmuş fareden bütün tavuğa kadar birçok farklı yiyecek dikkat çekiyor. Bakıcıların hayvanlara taktığı Akrep Mahmut, tarantula Pepe isimleri ise ziyaretçileri gülümsetiyor.

İsfanbul Eğlence ve Alışveriş Merkezi'nin içinde yer alan Jungle Park'ta aralarında dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinde köpekbalıkları ve tropik resif balıkları, kaplumbağalar ile egzotik kuşların yer aldığı 100 türden 400'e yakın canlı bulunuyor. 2 bin 500 metrekarelik alanda yer alan merkezdeki canlıların beslenmesine de özel önem veriliyor. Her şeyi yemeyen ve özel olarak besinleri seçilen canlılara verilen yemlere vitamin ve kalsiyum eklemeleri de veteriner hekimler kontrolünde yapılıyor.

YEMLERİ ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Merkezin en dikkat çeken canlısı olan sarı anakonda beslenme düzenine göre 10 günde bir beslenirken 1 adet rat faresi veya 1 tavuk but tüketiyor. Tatlı su köpek balıkları ise haftanın 3 günü beslenirken balık ve pelet yem veriliyor. Ortalama haftada 10 kilo hamsi, 3 kilo yem tüketiyorlar.

Veteriner hekimleri kontrolünde ve türüne göre beslenme düzeni doğrultusunda canlıların besinleri satın alınıyor. Besinler alındıktan sonra merkezin mutfağında hazırlanıyor. Bu aşamalar da bittikten sonra hazırlanan besinler, uzmanlar tarafından kontrol edilerek canlılar besleniyor. Her şeyi yemeyen canlılar ile onları besleyen bakıcıları arasında da adeta duygusal bir bağ oluşmuş durumda.

VİTAMİN VE KALSİYUM EKLEMELERİ YAPILIYOR

Kaplumbağa, örümcek ve maymunlara isim de takan bakıcıları, beslenme alışkanlıklarına göre hareket ediyor. Canlılar aylık 150 kilo meyve sebze, 50 kilo et, 50 kilo tavuk ve balık ile 50 kilo pelet yem ve böcek tüketiyor. Yem verilirken gerekli vitamin ve kalsiyum eklemeleri veteriner kontrolünde yapılıyor.

'BESLENMELERİNE ÇOK ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, farklı türden canlılara ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, 'Veteriner hekimimiz sürekli bizimle, canlılara ehil ellerde bakılıyor. Beslenmelerine çok özen gösteriyoruz. Her canlının ayrı bir diyet programı var. Besinlerini özenle seçiyoruz, farklı ürünler vermeye gayret ediyoruz. Hayvanların sağlıklı olması için konforlu ortamlarda bulunmaları bizim için çok çok önemli' dedi.

MAYMUNLARIN FAVORİ YİYECEĞİ; YERLİ MUZ

Beslenme Uzmanı Alper Aytan ise, maymun ve kuşlar için manavdan sebze ve meyve aldığını dile getirdi. Aytan, 'Mevsimsel ve tropikal ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Maymunlar, yerli muzu daha çok seviyor. Tadı daha güzel, besin değeri de daha yüksek olduğu için yerli muz alıyoruz. Elma, portakal, mandalina ve üzümü de besinlerine dahil ediyoruz' diye konuştu.

ET ALIRKEN TARİHİ VE TAZELİĞİNE DİKKAT EDİLİYOR

Tavuk eti alırken tüylerinin olmamasına özen gösterdiklerini söyleyen Aytan, 'Beyaz ve kırmızı et alırken tarihlerine, tazeliğine ve tüylü olmamasına dikkat ediyoruz. Sürüngen ve maymunları etle beslediğimiz için tüyü sindiremiyorlar, o yüzden sadece et olmasını tercih ediyoruz. Timsaha bütün tavuk alacağız, 8 parçaya bölüp kalsiyum ihtiyacını gidersin diye kemikleriyle birlikte veriyoruz. Burma pitonlarımıza tavuk göğsü ve but alıyoruz. Sarı anakondaya da but alacağız. Maymunlar, tavuk etinin dersini sevmiyor sadece kemiksiz et veriyoruz. Yılanlar genelde yemek seçmiyor' ifadelerini kullandı.

YILANLARA TAVUK ETİ VEYA DONDURULMUŞ FARE

Kuşların meyve ağırlıklı sabah, öğle ve akşam olmak üzere her gün üç öğün beslendiklerini anlatan Aytan, 'Sürüngenleri 3 günde bir, yılanları ise 5,10 ve 15 günde bir besliyoruz. Gün aralığı yılanların boylarına göre değişiyor. Yılanlara tavuk eti veya dondurulmuş fare veriyoruz. Memeli hayvanlara sebze, meyve ağırlık et de veriyoruz. Kertenkeleler ise böcek ve kurt tüketiyor' dedi.

Canlıları besleklerden kalsiyum ve vitamin takviyesi yapmaya özellikle dikkat ettiklerini aktaran Aytan, 'Takviyeler olmazsa sağlıklı beslenemezler. Canlı ayırt etmeden yemlerine multivitamin ve kalsiyum desteği koyuyoruz' diye konuştu.

HANGİ CANLI NE TÜKETİYOR

Tatlı su köpek balıkları: Haftanın 3 günü besleniyor, Balık ve pelet yem veriliyor. Ortalama haftada 10 kg hamsi, 3 kg yem tüketiyorlar.

Timsah Balıkları: Haftanın 3 günü besleniyor, her biri 9 adet hamsi tüketiyor

Siyam Timsahları: Haftada 1 defa besleniyor, her biri 1 tavuk tüketiyor

Sarı anakonda: 10 günde bir besleniyor ve 1 adet rat faresi veya 1 tavuk but tüketiyor.

Mısır yılanı: 10 günde bir besleniyor ve 1 adet dondurulmuş fare tüketiyor.

Burma Piton: 10 günde 1 besleniyor 1 adet bütün tavuk tüketiyor

Mavi dilli skink: Haftanın 3 günü Morio kurdu, tavuk eti, yumurta ve ıslak kedi maması ile besleniyor

Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları: Pelet yem ile haftanın 3 günü besleniyor ortalama haftalık 500 gr yem tüketimi oluyor.

Koi balıkları: Pelet yem ile haftanın 3 günü besleniyorlar ortalama 200 gr yem tüketimi oluyor.

Macaw papağanı: Sabah- akşam Karışık meyve, çekirdek, yer fıstığı ve hazır papağan yemi ile besleniyor

Maymunlar: Haftanın her günü sabah, akşam karışık meyve, sebze, yumurta, ıslak kedi maması ve haşlanmış tavuk eti ile besleniyor. Haftalık ortalama 30 kg meyve sebze tüketimi oluyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu