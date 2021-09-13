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ISTAC ile HKIAC arasında iş birliği protokolü imzalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ISTAC ile HKIAC arasında iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) uluslararası ilişkiler ve yurt dışı etkinlikler açısından önemli bir adım attığını duyurdu.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) uluslararası ilişkiler ve yurt dışı etkinlikler açısından önemli bir adım attığını duyurdu. Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC) ile İstanbul Tahkim Merkezi arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, ISTAC'ın etkinlik alanının Asya bölgesine genişlemesini sağlayacak.

Türkiye'nin tahkim merkezi olarak uluslararası alanda da etkinliğini arttıran ISTAC ve Asya bölgesinin Hong Kong merkezli uluslararası tahkim kurumu HKIAC arasındaki imza töreni çevrimiçi platformda gerçekleşti. İmza seremonisine ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, HKIAC Genel Sekreteri Sarah Grimmer, ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ve HKIAC Hukuk Danışmanı Gökçe Uyar katıldı. İş birliği protokolünü ISTAC adına Başkan Ziya Akıncı, HKIAC adına Genel Sekreter Sarah Grimmer imzaladı.

"HEDEFİMİZ ULUSLARARASI ARENADA ETKİN BİR TAHKİM MERKEZİ OLMAK"

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akıncı, Asya bölgesinin önde gelen tahkim merkezi HKIAC ile iş birliği sürecini başlatmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Başkan Akıncı, "Pandemi döneminde de faaliyetlerini kesintisiz sürdüren ISTAC olarak hedefimiz, sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada etkin bir tahkim merkezi olmak. HKIAC ile attığımız bu adım kurumumuz için uluslararası ilişkilerde Asya bölgesine açılım sağlayacak. Aynı şekilde, Asya bölgesinin etkin tahkim kurumu HKIAC için de bölgemize yönelik etkinliklerinde ISTAC ile iş birliği onlara önemli avantajlar yaratacak. İmzaladığımız protokol kapsamında İstanbul Tahkim Merkezi'nin faaliyetleri HKIAC tarafından Asya piyasalarında duyurulacağından ISTAC'ın global anlamda tanınırlığı ve saygınlığı artacak. Bu iş birliğinin gerek ülkemiz gerekse ISTAC açısından uluslararası tahkimin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Her iki tahkim merkezini aynı platformda buluşturan bu anlaşma ile verimli iş birliği projeleri ve ortak etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"SEMİNERLER DÜZENLENEREK TECRÜBE AKTARIMINDA BULUNULACAK"

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de HKIAC ile iş birliğine yönelik etkinlikler için şimdiden hazırlık çalışmalarına başladıklarını vurguladı. İmzalanan protokol kapsamında, İstanbul Tahkim Merkezi ile Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ortak etkinlikler ve seminerler düzenleyerek tecrübe aktarımında bulunacaklarını belirten Ekmen, "Bu iş birliği ülkemiz tahkim avukatlarının Asya piyasaları üzerine tecrübe kazanması bakımından da oldukça önemlidir" dedi.

Genç bir tahkim merkezi olan ISTAC'ın uluslararası ilişkiler açısından önemli tahkim merkezleriyle iş birliğine gitmesi, kısa sürede dünyanın saygın tahkim merkezleri arasına girmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


ISTAC ile HKIAC arasında iş birliği protokolü imzalandı

ISTAC ile HKIAC arasında iş birliği protokolü imzalandı

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