İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti

İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul edildiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul edildiğini açıkladı.

İsrail, Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul etti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılacağını duyurarak, "Paranın belirlenen yerde harcanmasını sağlamak için Katar'ın Gazze Şeridi halkı için nakit yardım mekanizmasını değiştirmeye ve iyileştirmeye karar verdik" dedi.

İsrail'in Katar hibesinin alıcılarının listesini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Gantz, "Bölgedeki olumlu rolü için Katar'a teşekkür ediyoruz. Fonların kontrollü bir şekilde transfer edildiği başka bir mekanizma ihtimalini tartışmak için Filistin yönetimi ile diyaloğumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

100 bin aile faydalanacak

Katar'ın Gazze'deki temsilcisi Büyükelçi Muhammed El Emadi ise, nakit yardımın alıcılara BM ve Dünya Gıda Programı aracılığıyla dağıtılacağını ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 100 bin muhtaç ailenin faydalanacağını ifade etti. Emadi, Katar komitesinin yardım fonlarını ağustos ayı sonundan önce aktaracağını ve eylül ayında dağıtmaya başlayacağını belirtti.

Öte yandan 2018'den bu yana Katar, Gazze Şeridi'ne ayda 30 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir insani yardım hibesi sağlıyor. Katar hibesinin son partisi 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye 100 dolar tutarında dağıtılmıştı. İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası Hamas'a ulaştığı bahanesiyle Katar hibesini durdurmuştu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ece Üner Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Muslera Mustafa Er Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail, Katar hibesinin BM aracılığıyla Gazze'ye aktarılmasını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 21:58:06. #1.14#

title