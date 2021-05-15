İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor: Can kaybı 126'ya ulaştı

İsrail'in, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükselirken, İsrail güçleri, farklı kentlerde sokaklara dökülen Filistinli göstericilere de sert müdahalede bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükselirken, İsrail güçleri, farklı kentlerde sokaklara dökülen Filistinli göstericilere de sert müdahalede bulundu.

İşgalci İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik saldırıları Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi. Sivillerin evlerinin ve bir caminin hedef alındığı saldırılarda can kaybı ve yaralılar olduğu öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, saldırı sonucu bölgenin genelinde elektrikler kesildi.

İçişleri Bakanlığı binası da vuruldu

Daha erken saatlerde ise İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı ve Filistin Üretim Bankası binalarını vurmuştu. Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakanlık binasının hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, işgalci İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkını koruma görevini yerine getirmeye devam edecekleri ifade edildi. Saldırı sonucu banka binası tamamen yıkılırken, bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail'den El Halil'deki Filistinlilerin gösterisine sert müdahale

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, Filistin halkından İsrail saldırılarına karşı protesto gösterileri gün boyu ve akşam saatlerinde de devam etti. Batı Şeria'nın El Halil kentinde halkın savaşın sona ermesini talep ettiği gösterilere İsrail güçleri sert müdahale etti. İsrail güçlerinin, Al-Shuhada caddesindeki kontrol noktasına yürüyen göstericilere ses ve gaz bombaları ile müdahalesi sonucu sokaklar savaş alanına döndü.

Kudüs'teki protestolarda 12 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki mahalle ve kasabalarda düzenlenen gösterilerde, İşgalci İsrail, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 12 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Bir grup gösterici, İsrail güçlerine ait bir aracı ateşe verirken, Şuafat kasabasında da bir tren istasyonu yakıldı.

Gazze'de can kaybı 126'ya ulaştı, Batı Şeria'da 10 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya, yaralı sayısının ise 950'ye yükseldiğini duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda ise İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 500 kişi de yaralandı.

Aşkelon'da sirenler çaldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerinin devam eden hava saldırılarına karşı Aşkelon ve Hatzerim'de bulunan hava üslerini hedef aldı. Konuya ilişkin açıklamada, "İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin sivilleri ve sivillerin yaşadığı yerleri hedef almasına, çocukların ve kadınların öldürülmesine yanıt olarak Aşkelon ve Hatzerim'deki hava üslerine füze saldırısı başlattı" denildi.

Filistin: "ABD'nin sessizliği, İsrail'i Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik saldırılara teşvik ediyor"

Filistin Yönetimi, ABD'nin "nefsi müdafaa" olarak nitelendirerek İsrail saldırılarına sessiz kalmasının, onları Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik saldırılara teşvik ettiğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rideineh, ABD'ye, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgileniyorsa İsrail'in amansız saldırılarını durdurmak için aktif müdahale çağırısında bulundu. Rideineh, İsrail'in bölgenin çıkarlarına zarar vererek katlanılmaz sonuçlara yol açtığını belirterek, Filistin halkının Kudüs dahil topraklarını asla terk etmeyeceğini söyledi.

Suriye'den İsrail'e 3 roket atıldı

Lübnan'ın ardından Suriye'den de İsrail'e roket atıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'den İsrail'e 3 roket atıldığını ve bunlardan birinin Suriye'ye düştüğünü bildirdi. Diğer roketlerin ise Golan Tepeleri açıklarına düştüğü belirtildi. Olayda yaralanma olmazken, herhangi bir hasarın da olmadığı öğrenildi.

BM'den Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistinli taraflara çatışmaların derhal durdurulması için çağrıda bulundu. Guterres, Gazze'de devam eden saldırıların büyük acı ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Trajik bir şekilde çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybetti" dedi.

Gerilimin yalnızca işgal altındaki Filistin ve İsrail'de değil, tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krize yol açma potansiyeline sahip olduğunu belirten Guterres, BM'nin aktif olarak ateşkese aracılık etmeye çalıştığını söyledi.

Yalnızca sürdürülebilir bir siyasi çözümün kalıcı barışı sağlayabileceğini vurgulayan Guterres, Filistin- İsrail gerilimini, Ortadoğu Dörtlüsü de dahil olmak üzere çatışmayı ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde çözmek için destekleme taahhüdünü yineliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 10 bin Filistinlinin evlerini terk ettiğini belirtmiş, taraflara kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin verilmesi için çağrıda bulunmuştu. Açıklamada, yerlerinden edilen Filistinlilerin korona virüs (Covid-19) salgını döneminde okul ve camilerde barındığı da ifade edilmiş ve su, gıda, hijyen, elektrik ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu belirtilmişti. İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ayrıca, İsrail ve Filistinli taraflara BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının kentte insani yardım personeli görevlendirilmesine derhal izin vermeleri için çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı