İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)

11.02.2021 09:06 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:10

Evin patlatılma anı KUDÜS (AA) – İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle tutukladığı Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

Evin patlatılma anı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü gerekçesiyle tutukladığı Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evini patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Muhammed Muravvah Kabha'nın evini yıkmak için Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Tura beldesine baskın düzenledi.

Kabha'nın evini öğle saatlerinden itibaren kuşatma altına alan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Beldede yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmazken, İsrail güçleri Kabha'nın evini, altına yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail makamları tutuklu Kabha'yı, 20 Aralık 2020'de işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi bir yerleşimciyi öldürmekle suçluyor.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 220 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)
İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)
İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)
İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Issam Rimawi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Metin Oktay Deniz Türüç Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail askerleri Filistinli tutuklunun Batı Şeria'daki evini havaya uçurdu (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 09:11:52. #1.14#
title