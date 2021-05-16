İsrail Askeri İstihbaratı (AMAN) endişeli: Aylarca sürebilir!

İsrael Post'da yayımlanan bir habere göre işgalci İsrail'in askeri istihbarat örgütü AMAN, gelecekten endişe duyuyor. Edinilen bilgilere göre Hamas, İsrail'e olan yoğun roket saldırılarını en az 2 ay daha sürdürülebilecek cephaneye sahip.

"DAHA GENİŞ DİRENİŞ GRUPLARI"

Hamas başta olmak üzere direnişçi örgütlerin yoğun misilleme saldırılarına sahne olan İsrail, özellikle de bel bağladıkları Demir Kubbe hava savunma sisteminin atılan roketlerin 10%'unu engelleyememiş olmasının ardından endişeli. AMAN, İsrail yönetimini önümüzdeki süreçte çok daha geniş direniş gruplarının oluşmakta olduğu ve bunun İsrail'e büyük zorluk çıkaracağı konusunda uyarılarda bulundu.

AMAN tarafından yapılan değerlendirmelerde, Hamas'ın İsrail ile savaşa girmek istemese de roketleri ateşlemeyi seçtiğini iddia ediliyor. Yine aynı değerlendirmelerde, savaş riskinin, Hamas'ın Kudüs'ü ve Filistin Halkı'nı savunabileceğini göstermek için almaya istekli olduğu bir risk olduğu iddiasında bulunuyor ve devam ediyor, "Bu da direniş gruplarını genişletiyor ve Filistin safını güçlendiriyor."

"EN AZ İKİ AY YETECEK KADAR ROKETLERİ VAR"

AMAN'ın uyarılarına göre, Hamas'ın bilinen 14.000 roket ve havan topu var. Bu da aralıksız en az 2 ay boyunca geçtiğimiz haftaki rekor yoğunluklarda roket atışı yapabilecek cephaneye sahip olduklarını gösteriyor. AMAN, beklenenden çok daha fazla roketi ıskalayan Demir Kubbe'nin açıklarının da Filistinliler tarafından tecrübelerle bulunmasının ardından, Hamas'ın İsrail'e misilleme saldırılarının devam edeceği anlamına geliyor.

Bölgede olaylar yakın zamanda bitecekmiş gibi durmuyor.