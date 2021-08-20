İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı

İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de, 40 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının 3. "güçlendirici" dozunun uygulanmasını onaylanmasının ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3. dozunu oldu.

İsrail'de, 40 yaş üzerindekilere Covid-19 aşısının 3. "güçlendirici" dozunun uygulanmasını onaylanmasının ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 3. dozunu oldu.

İsrail'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, 40 yaşın üzerindekiler için 3. güçlendirici dozu onayladı. Onayın ardından 49 yaşından olan İsrail Başbakanı Naftali Bennett 3. dozunu oldu.

Aşı olmadan önce açıklama yapan Benett, "Belirlenen kriterlere sahip olan herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Hepimizin sağlığı için sorumluluğu üstlenin. Hayatla oynamanın sırası değil" ifadelerini kullandı.

Alınan yeni kararlara göre, daha önce 50 yaşın üzerindekilere açık olan "güçlendirici" dozu, 40 yaşı üzerinin yanı sıra hamile, öğretmen, sağlık çalışanı, bakım evlerinde ve sosyal yardım programlarındaki personel, mahkum, hapishanedeki gardiyan, aşırı kilolu veya diyabeti olanları kapsayacak. 3. dozu almak için 2. aşı dozundan 5 ay geçmiş olmalı.3

(Jeries Bassier/İHA)

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Arda Turan Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail, 40 yaş üzeri için 3. dozu onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:50:09. #1.15#

title