Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı

10.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:33
Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Isparta ve Burdur'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan iki tır, Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Isparta ve Burdur'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan iki tır, Suriye'ye gönderildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gök Kubbe Fuar Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 yıldır Suriye'deki savaşın devam ettiğini belirtti.

Oradaki insanların evlerini, yurtlarını bırakıp başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Başdeğirmen, "Sığınmacıların bir çocuğunu Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ülkemizde misafir ediyoruz. Onlara gereken her türlü yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Isparta İHH Şube Başkanı Osman Akçil de İdlib'e un, şeker gibi temel gıda malzemelerin gönderildiğini ifade etti.

Burdur

İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında yaşadığını söyledi.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı belirten Çetinkaya, kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.

Türkiye'nin her ilinden yüzlerce insani yardım tırının mazlumlar için yola çıktığını aktaran Çetinkaya, "Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz. Bu iyilik yolculuğunda bizlerle olanlara, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen gönül dostlarımıza, teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar dualarla uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

İlgili Haberler

KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı
KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı
ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
ŞANLIURFA - İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Caner Cindoruk Haluk Bilginer
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Kylian Mbappe
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:41:14. #1.15#
title