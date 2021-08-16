Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor
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Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor Isparta Belediyesi, yangından etkilenen 5 evi yeniliyor, 2 evi de yeniden yapacak Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan orman yangınının ardından zarar gören evler için harekete geçti.

Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor

Isparta Belediyesi, yangından etkilenen 5 evi yeniliyor, 2 evi de yeniden yapacak

ISPARTA - Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan orman yangınının ardından zarar gören evler için harekete geçti. Ekipler, kullanılamaz hale gelen 5 evi yeniliyor. 2 ev ise yine Isparta Belediyesi'nce yeniden yapılacak.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın ormanlık alanında 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını nedeniyle 17'si ağır toplam 27 yapı zarar gördü. Isparta Belediyesi, orman yangınında hasar gören evlerin tadilat ve bakımlarını yapıp, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Belediye ekipleri, yangının söndürülmesi ve yangını söndürmek için canla başla çalışan itfaiye ve orman ekiplerine ne kadar büyük destek verdiyse, o desteğini şimdi de orman yangını nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için veriyor. Çandır'da zarar gören evlerde yenileme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında az hasarlı evlerin pencereleri değiştiriliyor. Ayrıca çatıları, boyaları, mutfak dolapları, güneş enerji sistemleri, laminatları ve elektrik tesisatları da yenileniyor. Ayrıca yangın sonrası tamamen yanan 2 ev ise Isparta Belediyesi'nce yeniden inşa edilecek. Orman yangını sonrası evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, Isparta Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını söylediler, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

"5 kilometre yürüyerek geldim, geldiğimde evim yanmış durumdaydı"

Evi yangından zarar gören Aziz İnce yangın sırasında yaşadıklarını anlattı ve belediye başkanı Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti " Alevler biranda evi sarmış jandarma evimize girmeye müsaade etmedi Şeyhler köyünden 5 kilometre yürüyerek geldim geldiğimde evim yanmış durumdaydı soğutma çalışması yapılıyordu. Bu halimize şükür daha felaket şeylerde olabilirdi. Isparta belediyesi ekipleri sağ olsun yardımcı oluyorlar. Evimde zarar gören her yeri belediyemiz yaptı özellikle belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederim" dedi.

"İlk günden itibaren yanımızda oldular

Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, belediye ekiplerince başlayan çalışmalar için Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Özdemir " Isparta belediyesine çok teşekkür ediyorum ilk günden itibaren yanımızda oldular halen çalışmalara devam ediyorlar. Çandır köyü için 5 evin çatısını, kapısını, penceresini ve 2 yeni ev yapma sözü verdi başkanımız sağ olsun şu anda çalışmalar devam ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor
Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor
Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor
Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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