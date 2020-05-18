ISPARTA Keneye karşı 'çıplak ayak kırsalda dolaşmayın' uyarısı
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ISPARTA Keneye karşı 'çıplak ayak kırsalda dolaşmayın' uyarısı

Keneye karşı 'çıplak ayak kırsalda dolaşmayın' uyarısı (TEKRAR)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan iki kardeşten Adem Toker'in (39) hayatını kaybetmesi, KKKA'yı yeniden gündeme getirdi.

ISPARTA Keneye karşı 'çıplak ayak kırsalda dolaşmayın' uyarısı
18.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:44

Keneye karşı 'çıplak ayak kırsalda dolaşmayın' uyarısı (TEKRAR)

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan iki kardeşten Adem Toker'in (39) hayatını kaybetmesi, KKKA'yı yeniden gündeme getirdi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü veteriner hekim Eyup Adıgüzel, "Çıplak ayakla kırsal alanlarda dolaşmayın" derken, Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar da vücuduna kene yapışanların mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve hayvana elle temas etmemesi uyarısında bulundu.

Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Toker, yaklaşık 3 hafta önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Toker, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi. Adem Toker'in kan testinde kene ısırmasına bağlı KKKA hastalığından öldüğü ortaya çıktı. Adem Toker'in ölümünden kısa süre sonra aynı şikayetlerle Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ahmet Toker'e (42) de KKKA teşhisi konuldu. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Toker, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

UZMANLARDAN KENE UYARISI

Yaşanan bu olayın ardından ülke genelinde havanın ısınmaya, üreticilerin de tarla ve bahçelerde çalışmaya başlaması, yeniden KKKA riskini gündeme getirdi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü veteriner hekim Eyup Adıgüzel ve Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar, hem vatandaşları, hem de üreticileri kenelere karşı uyarırken, nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi.

'ÇIPLAK AYAKLA KIRSAL ALANLARDA DOLAŞMAYIN'

Tarım ve Orman İl Müdürü Eyup Adıgüzel, havanın ısınmasıyla kırsal alanlarda kene görülme sıklığının artacağına dikkati çekerek, "Zıplayamayan, uçamayan, 6 ve 8 bacaklı sadece yürüyebilen kenelerden korunmak için çıplak ayakla kesinlikle kırsal alanlarda dolaşmayın. Vücudunuzun açık olan kısımlarını kapatmaya özen gösterin. Tarlada, bahçede çalışıyorsanız paçalarınızı çorabınızın içine katarak önlem alın" uyarısında bulundu.

'HAYVANLARLA TEMASA DİKKAT'

İl Müdürü Eyup Adıgüzel, kenelerin hayvan kanı ile beslendiğine dikkati çekerek, "Keneler hayvanlarda bulunabilir. O nedenle hayvanlara çıplak elle temas etmemeye özen gösterin. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin özellikle çok dikkatli davranmaları gerekiyor. Kamp ve piknik alanlarında da kene bulunma olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu alanları kullanan vatandaşlarımızın çok dikkatli davranması gerekmektedir. Tarladan, bahçeden döndükten sonra vücudumuzun evde sıkı bir şekilde kontrol edilmesi faydalı olacaktır" dedi.

ENDEMİK BİR HASTALIK

Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar da KKKA hastalığının endemik bir hastalık olduğunu, özellikle Sivas ve Tokat bölgelerinde yaygın olarak görülmesine karşılık Isparta'da da ender olarak görüldüğüne dikkati çekti. Uzm. Dr. Kemal Avşar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bu hastalık hakkında halkımızı uyarmak amacıyla broşürler hazırlayarak halkımızı bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Hastalık bazı şehirlerimizde yüksek oranda görülürken buralarda da görülebilmektedir. Özellikle mevsimsel olarak yaz dönemi bu hastalığı görmekteyiz. Temas olarak bulaşma kene teması yoluyla bulaştığını söyleyebilirim. Kene teması dışında enfekte olmuş bir kişiden bulaşabilir veya enfekte olmuş bir hayvandan da bulaşabilir. Enfekte olmuş hayvan dediğimizde özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarının üzerinde kene olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu noktada keneyle mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının çalışmaları bulunmaktadır. Hayvanlarımızda bu hastalık olsa bile belirtisiz olarak geçmektedir. Yani biz bunun farkına varamayabiliriz. O nedenle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz hayvanların doku ve kanlarına çıplak elle temas etmemeleri gerekmektedir."

'PİKNİK ALANLARINA DİKKAT EDİN'

Uzm. Dr. Kemal Avşar, piknik ve kamp alanlarını kullanan vatandaşların çok dikkatli davranmaları gerektiğine değinerek, "Bu alanlarda oturup piknik yapmak ya da dinlenmek istiyorsak mutlaka üzerimizde açık renk kıyafetler olması ve yere serdiğimiz örtülerin de açık renk olmasına özen göstermeliyiz. Keneleri bu şekilde rahatça görebiliriz. Dönüşte evde vücudumuzu da dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

KENEYİ KENDİNİZ ÇIKARMANIZ GEREKİRSE

Vücudunda kene olduğunu tespit eden bir hastanın sağlık kuruluşu yakınsa oraya acilen gitmesi gerektiğini uzakta ise ve keneyi kendi eliyle çıkarması gerekiyorsa kesinlikle çıplak elle dokunmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Avşar, "Kendimiz çıkarmamız gerekiyorsa elimize mutlaka bir poşet geçirip dikkatlice çıkarmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarında olduğu gibi gazyağı, alkol dökmek ya da üzerine sigara basmak gibi yanlış uygulamaları kesinlikle denememeliler. Keneyle temas eden hastanın 2 hafta boyunca düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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Kaynak: DHA

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